Азербайджан и США обсудили сотрудничество по строительству дата-центров

Азербайджан и США провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области железнодорожной инфраструктуры, телекоммуникаций, космических технологий, строительства дата-центров для технологий искусственного интеллекта.

Об этом сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Обсуждения проходили на встрече между заместителем министра цифрового развития и транспорта Самеддином Асадовым и делегацией во главе с региональным директором Агентства США по торговле и развитию (USTDA) по Ближнему Востоку, Северной Африке, Европе и Евразии Карлом Крессом, находящимся с визитом в Азербайджане.

На встрече было выражено удовлетворение стратегическим сотрудничеством между Азербайджаном и США.