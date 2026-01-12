Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан и США обсудили сотрудничество по строительству дата-центров

    Азербайджан и США провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области железнодорожной инфраструктуры, телекоммуникаций, космических технологий, строительства дата-центров для технологий искусственного интеллекта.

    Об этом сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта.

    Обсуждения проходили на встрече между заместителем министра цифрового развития и транспорта Самеддином Асадовым и делегацией во главе с региональным директором Агентства США по торговле и развитию (USTDA) по Ближнему Востоку, Северной Африке, Европе и Евразии Карлом Крессом, находящимся с визитом в Азербайджане.

    На встрече было выражено удовлетворение стратегическим сотрудничеством между Азербайджаном и США.

