Азербайджан и США обсудили сотрудничество по строительству дата-центров
ИКТ
- 12 января, 2026
- 17:34
Азербайджан и США провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области железнодорожной инфраструктуры, телекоммуникаций, космических технологий, строительства дата-центров для технологий искусственного интеллекта.
Об этом сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта.
Обсуждения проходили на встрече между заместителем министра цифрового развития и транспорта Самеддином Асадовым и делегацией во главе с региональным директором Агентства США по торговле и развитию (USTDA) по Ближнему Востоку, Северной Африке, Европе и Евразии Карлом Крессом, находящимся с визитом в Азербайджане.
На встрече было выражено удовлетворение стратегическим сотрудничеством между Азербайджаном и США.
Последние новости
17:41
Владельца бара в Швейцарии, где погибли 40 человек, заключили под стражуДругие страны
17:39
Утвержден список вузов, охваченных Госпрограммой обучения за рубежом на новый учебный годНаука и образование
17:35
Определились время и место проведения матча "Нефтчи" с египетским клубомФутбол
17:34
Фото
Азербайджан и США обсудили сотрудничество по строительству дата-центровИКТ
17:34
Узбекистан и Турция обсудили укрепление стратегического партнерстваВ регионе
17:32
В Баку установят новые системы отвода дождевых водИнфраструктура
17:27
Портал "biletim.az" запустил оплату через Apple Pay и Google PayИнфраструктура
17:24
Названы даты завершения строительства Енгиджинского и Алиджанчайского водохранилищИнфраструктура
17:24