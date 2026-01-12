İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Azərbaycan ilə ABŞ data mərkəzlərinin tikintisi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    • 12 yanvar, 2026
    • 17:22
    Azərbaycan ilə ABŞ data mərkəzlərinin tikintisi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan ilə ABŞ arasında dəmiryol infrastrukturu, telekommunikasiya, kosmik texnologiyalar, süni intellekt texnologiyaları üçün data mərkəzlərinin tikintisi üzrə əməkdaşlığın perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən məlumat verilib.

    Müzakirələr rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Saməddin Əsədov ilə Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ-nin Ticarət və İnkişaf Agentliyinin regional direktoru Karl Kressin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti arasındakı görüşdə aparılıb.

    Görüşdə Azərbaycanla ABŞ arasında məzmunca zənginləşən strateji əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olunub.

    Azərbaycan ABŞ Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Saməddin Əsədov Karl Kress
    Foto
    Азербайджан и США обсудили сотрудничество по строительству дата-центров

    Son xəbərlər

    17:52

    Azərbaycan I Liqası təmsilçisi heyətini əcnəbi hücumçu ilə gücləndirib

    Futbol
    17:48

    "Azercell Telecom" yeni rouminq paketlərini istifadəyə verir

    İKT
    17:48

    ANAMA yanında İctimai Şura azad olunan ərazilərə qayıdan şəxslərə xəbərdarlıq edib

    Daxili siyasət
    17:44

    Özbəkistan və Türkiyə arasında strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə edilib

    Region
    17:43

    Bəzi məhsulların idxal və ixrac gömrük rüsumlarının qüvvədə olma müddəti uzadılıb

    Biznes
    17:40

    Azərbaycanda müvəqqəti olaraq yeni gömrük yığımları tətbiq ediləcək

    Biznes
    17:38

    Müvəqqəti fəaliyyət göstərən xüsusi icra məmurlarının xidmət haqqının ödənilməsi qaydası təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    17:28

    Aşqabadda Azərbaycan-Türkmənistan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək

    Xarici siyasət
    17:24

    Yeni tədris ili üzrə xaricdə təhsil Dövlət Proqramının əhatə etdiyi universitet və proqramların siyahısı təsdiqlənib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti