Azərbaycan ilə ABŞ data mərkəzlərinin tikintisi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib
İKT
- 12 yanvar, 2026
- 17:22
Azərbaycan ilə ABŞ arasında dəmiryol infrastrukturu, telekommunikasiya, kosmik texnologiyalar, süni intellekt texnologiyaları üçün data mərkəzlərinin tikintisi üzrə əməkdaşlığın perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.
Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən məlumat verilib.
Müzakirələr rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Saməddin Əsədov ilə Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ-nin Ticarət və İnkişaf Agentliyinin regional direktoru Karl Kressin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti arasındakı görüşdə aparılıb.
Görüşdə Azərbaycanla ABŞ arasında məzmunca zənginləşən strateji əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olunub.
