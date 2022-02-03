Азербайджан и Россия обсудили решение проблем грузоперевозок

В целях расширения сотрудничества в области транспорта между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, а также принятия надлежащих мер по своевременному и оперативному устранению трудностей, возникающих при международных грузоперевозках, между

В целях расширения сотрудничества в области транспорта между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, а также принятия надлежащих мер по своевременному и оперативному устранению трудностей, возникающих при международных грузоперевозках, между двумя странами в составе Межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества была создана Подкомиссия по экономическому сотрудничеству.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Первое заседание Подкомиссии состоялось в формате видеоконференции.

Заседание прошло при участии уполномоченных представителей соответствующих учреждений нашей страны под председательством председателя Подкомиссии с азербайджанской стороны, заместителя министра цифрового развития и транспорта Рахмана Гумматова, с российской стороны - заместителя министра транспорта Дмитрия Зверева.

На заседании обсуждались вопросы автомобильного, морского, железнодорожного и воздушного транспорта между двумя странами, а также цифровизации транспорта и упрощения погранично-пропускных процедур.

Также было условлено изучить перспективы и существующие трудности для устойчивого успешного развития этих отношений и совместно принять соответствующие меры для их решения.

Помимо этого, отметив высокий уровень совместного сотрудничества в международных транспортных коридорах, участниками которых являются страны, была подчеркнута важность продолжения этих отношений как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

По итогам встречи был подписан протокол.