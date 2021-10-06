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Азербайджан и ЕС обсудили тарифы на роуминг

Азербайджан и ЕС обсудили тарифы на роуминг При организации Европейского Союза в Хорватии состоялся саммит четырех региональных организаций (BEREC - EaPeReg - EMERG - Regulatel), объединяющий около 100 регуляторных структур электросвязи, и 11-е заседание Экспертной рабочей группы по роумингу Сети р
ИКТ
6 октября 2021 г. 17:39
Азербайджан и ЕС обсудили тарифы на роуминг

При организации Европейского Союза в Хорватии состоялся саммит четырех региональных организаций (BEREC - EaPeReg - EMERG - Regulatel), объединяющий около 100 регуляторных структур электросвязи, и 11-е заседание Экспертной рабочей группы по роумингу Сети регуляторов электросвязи стран «Восточного партнерства» (EaPeReg).

Как сообщает Report, на мероприятиях Азербайджан был представлен делегацией Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

На четырехстороннем саммите BEREC (Сеть европейских регуляторов электронной связи) - EaPeReg (Сеть регуляторов электросвязи стран «Восточного партнерства») – EMERG (Группа регуляторов Европейско-Средиземноморского региона) - Regulatel (Форум регуляторов в области телекоммуникаций Латинской Америки) региональные организации, а также регуляторные структуры электросвязи стран-членов провели презентации и обсуждения по возможностям сотрудничества и изучению передового опыта, реализации перспективных совместных проектов, усилению телекоммуникационной инфраструктуры, технологии 5G, высокоскоростному интернету по доступной цене и другим вопросам.

В ходе 11-го заседания Экспертной рабочей группы по роумингу EaPeReg состоялся обмен мнениями по поводу соответствующих изменений и дополнений к проекту Соглашения о региональном роуминге, которое предусматривает на начальном этапе снижение тарифов на роуминг между странами «Восточного партнерства», а затем между странами ЕС и «Восточного партнерства».

С EaPeReg и другими организациями продолжается работа по перспективам сотрудничества в различных сферах. Улучшение телекоммуникационных сетей и услуг широкополосного доступа, которые являются ключевым элементом цифровой трансформации в регионе, считается одним из основных стратегических приоритетов, а также важной деятельностью по технологической готовности страны.

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Версия на английском языке Azerbaijan represented at events organized by EU
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ilə Aİ arasında rouminq tariflərinin azaldılması müzakirə olunub

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