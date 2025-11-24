Азербайджан и Египет обсудили сотрудничество в сфере ИКТ

Азербайджан и Египет обсудили возможности сотрудничества в сфере цифрового развития и ИКТ.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в своем аккаунте в соцсети X.

"Мы приняли участие в 6-м заседании Совместной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом в Каире. Предоставили информацию о макроэкономических показателях нашей страны за прошлый год и объеме торгового оборота между двумя странами, подчеркнув, что Совместная комиссия является эффективной платформой для расширения сотрудничества между сторонами", - отметил министр.

Набиев добавил, что стороны также провели обмен мнениями о возможностях сотрудничества в сферах взаимных инвестиций, торговли, пищевой промышленности и сельского хозяйства, энергетики, транспорта, науки и образования, здравоохранения, культуры, туризма, молодежи и спорта.