Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Азербайджан и Египет обсудили сотрудничество в сфере ИКТ

    ИКТ
    • 24 ноября, 2025
    • 18:19
    Азербайджан и Египет обсудили сотрудничество в сфере ИКТ

    Азербайджан и Египет обсудили возможности сотрудничества в сфере цифрового развития и ИКТ.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в своем аккаунте в соцсети X.

    "Мы приняли участие в 6-м заседании Совместной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом в Каире. Предоставили информацию о макроэкономических показателях нашей страны за прошлый год и объеме торгового оборота между двумя странами, подчеркнув, что Совместная комиссия является эффективной платформой для расширения сотрудничества между сторонами", - отметил министр.

    Набиев добавил, что стороны также провели обмен мнениями о возможностях сотрудничества в сферах взаимных инвестиций, торговли, пищевой промышленности и сельского хозяйства, энергетики, транспорта, науки и образования, здравоохранения, культуры, туризма, молодежи и спорта.

    Азербайджан Египет ИКТ Рашад Набиев
    Фото
    Azərbaycan və Misir İKT sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Последние новости

    19:40
    Фото

    Кямран Алиев пригласил генпрокурора Румынии в Азербайджан

    Внешняя политика
    19:34

    МИД Польши вызвал посла Израиля из-за публикации в Х

    Другие страны
    19:26

    Азербайджан поздравил Бруней с 30-летием дипотношений

    Внешняя политика
    19:17

    Кислица: США и Украина обновили мирный план, сократив его до 19 пунктов

    Другие страны
    19:02

    Директор Loft Klinika арестован по делу о смертельном пожаре в Ясамале

    Происшествия
    18:58
    Фото

    Азербайджан и Эстония обсудили увеличение грузопотока из Китая в Европу

    Инфраструктура
    18:54

    Ушаков: Многие положения американского мирного плана приемлемы для России

    В регионе
    18:48

    Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

    Другие страны
    18:46

    Объявлен график приема граждан в Администрации президента на декабрь

    Внутренняя политика
    Лента новостей