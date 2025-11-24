İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan və Misir İKT sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    • 24 noyabr, 2025
    • 18:06
    Azərbaycan və Misir İKT sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan və Misir rəqəmsal inkişaf və İKT sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    "Qahirə şəhərində keçirilən Azərbaycan və Misir Ərəb Respublikası arasında Hökumətlərarası iqtisadi, texniki və elmi əməkdaşlıq üzrə Müştərək Komissiyanın 6-cı iclasında iştirak etdik. Ölkəmizin ötənilki makroiqtisadi göstəriciləri və iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi barədə məlumat verdik, Müştərək Komissiyanın tərəflər arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün səmərəli platforma olduğunu vurğuladıq", - deyə nazir qeyd edib.

    R.Nəbiyev tərəflərin həmçinin qarşılıqlı investisiyalar, ticarət, qida sənayesi və kənd təsərrüfatı, energetika, nəqliyyat, elm və təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, turizm, gənclər və idman sahələrində əməkdaşlıq imkanlarına dair geniş fikir mübadiləsi apardığını əlavə edib.

    Azərbaycan Misir Rəşad Nəbiyev
    Foto
    Азербайджан и Египет обсудили сотрудничество в сфере ИКТ

    Son xəbərlər

    19:27

    Kislitsa: ABŞ və Ukrayna sülh planını yeniləyərək onu 19 bəndə salıblar

    Digər ölkələr
    19:18
    Foto

    Kamran Əliyev Rumıniyanın Baş prokurorunu Azərbaycana səfərə dəvət edib

    Xarici siyasət
    19:17

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura start verilib

    Komanda
    19:15

    Azərbaycan XİN diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi münasibətilə Bruneyi təbrik edib

    Xarici siyasət
    19:07

    Uşakov: ABŞ sülh planının bir çox müddəaları Rusiya üçün məqbuldur

    Region
    19:02

    ABŞ və Çin liderləri arasında telefon danışığı olub

    Digər ölkələr
    18:56

    Uşakov: Ermənistan Bişkekdə KTMT sammitində iştirak etməyəcək

    Region
    18:53

    Yasamalda üç nəfərin öldüyü yanğınla bağlı klinikanın direktoru həbs olunub - RƏSMİ

    Hadisə
    18:50

    MDB liderlərinin qeyri-rəsmi görüşü 21-22 dekabrda keçiriləcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti