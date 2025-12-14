WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Uitkoff və Kuşner Zelenski ilə danışıqlar aparmaq üçün Berlinə səfər ediblər

    Digər ölkələr
    • 14 dekabr, 2025
    • 14:49
    Uitkoff və Kuşner Zelenski ilə danışıqlar aparmaq üçün Berlinə səfər ediblər

    ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və Cared Kuşner Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ilə sülh planı barədə danışıqlar aparmaq üçün Berlinə səfər ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, onlar Almaniya paytaxtının mərkəzində görülüblər.

    Daha əvvəl danışıqların dekabrın 15-də baş tutacağı bildirilib. Xarici mətbuatın məlumatına görə, görüş zamanı Amerika tərəfi Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatdırılması planının şərtlərini qəbul etdirmək üçün Zelenskiyə təzyiq göstərəcək.

    Zelenski dekabrın 13-də bildirib ki, yaxın günlərdə Ukrayna, ABŞ və Avropa rəsmilərinin Berlində bir sıra görüşləri planlaşdırılıb.

    Stiven Uitkoff Cared Kuşner Volodimir Zelenski Berlin
    Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин для проведения переговоров с Зеленским
    US special envoy Steve Witkoff, Jared Kushner arrive in Berlin for talks aimed at ending war in Ukraine

    Son xəbərlər

    15:41

    Zelenski: ABŞ hələ sülh planı ilə bağlı Ukraynanın yeni təkliflərinə cavab verməyib

    Digər ölkələr
    15:27
    Foto

    20 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyi başa çatıb

    Fərdi
    15:26

    Sidneydə baş verən atışma nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    15:23

    Ukrayna ordusunun Baş Qərargahı Rusiyanın mühüm obyektlərinə zərbələr endirildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    15:11

    İspaniya klubu baş məşqçisini istefaya göndərib

    Futbol
    14:56
    Foto

    Azərbaycanın 16 yaşadək şahmatçıları türkdilli dövlətlər arasında yarışın qalibi olublar

    Fərdi
    14:55
    Foto

    Azərbaycan BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 11-ci Qlobal Forumunda təmsil olunur

    Mədəniyyət siyasəti
    14:49

    Uitkoff və Kuşner Zelenski ilə danışıqlar aparmaq üçün Berlinə səfər ediblər

    Digər ölkələr
    14:45

    Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatında 5 medal qazanıblar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti