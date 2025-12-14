Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин для проведения переговоров с Зеленским

Спецпослланик президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин, где пройдут переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским по поводу мирного плана.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что они были замечены в центре германской столицы.

Ранее сообщалось, что переговоры должны пройти завтра. Также СМИ писали о том, что в ходе встречи американская сторона будет оказывать давление на Украину с целью принятия условий плана по завершению российско-украинской войны.

Ранее Зеленский заявил, что в ближайшие дни украинские, американские и европейские официальные лица проведут ряд встреч в Берлине.