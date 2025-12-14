Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин для проведения переговоров с Зеленским
Другие страны
- 14 декабря, 2025
- 14:23
Спецпослланик президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин, где пройдут переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским по поводу мирного плана.
Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что они были замечены в центре германской столицы.
Ранее сообщалось, что переговоры должны пройти завтра. Также СМИ писали о том, что в ходе встречи американская сторона будет оказывать давление на Украину с целью принятия условий плана по завершению российско-украинской войны.
Ранее Зеленский заявил, что в ближайшие дни украинские, американские и европейские официальные лица проведут ряд встреч в Берлине.
Последние новости
15:16
Зеленский: США пока не ответили на новые предложения Украины по мирному плануДругие страны
15:15
Фото
Азербайджанские шахматисты выиграли турнир среди тюркоязычных странИндивидуальные
15:03
Фото
Азербайджан представлен на XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООНKультурная политика
14:54
Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ в Эр-РиядеИндивидуальные
14:42
Генштаб ВСУ сообщил об ударах по важным объектам и целям РФДругие страны
14:23
Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин для проведения переговоров с ЗеленскимДругие страны
14:09
Полиция Берлина задержала 18 человек в связи с беспорядкамиДругие страны
13:53
Видео
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
13:38
Видео