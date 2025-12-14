Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин для проведения переговоров с Зеленским

    Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин для проведения переговоров с Зеленским

    Спецпослланик президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин, где пройдут переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским по поводу мирного плана.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    Отмечается, что они были замечены в центре германской столицы.

    Ранее сообщалось, что переговоры должны пройти завтра. Также СМИ писали о том, что в ходе встречи американская сторона будет оказывать давление на Украину с целью принятия условий плана по завершению российско-украинской войны.

    Ранее Зеленский заявил, что в ближайшие дни украинские, американские и европейские официальные лица проведут ряд встреч в Берлине.

    Uitkoff və Kuşner Zelenski ilə danışıqlar aparmaq üçün Berlinə səfər ediblər
    US special envoy Steve Witkoff, Jared Kushner arrive in Berlin for talks aimed at ending war in Ukraine
