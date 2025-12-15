WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Elçin Qasımov: Azərbaycan NATO ilə enerji obyektlərinin qorunmasında əməkdaşlıqda maraqlıdır

    Xarici siyasət
    • 15 dekabr, 2025
    • 15:17
    Elçin Qasımov: Azərbaycan NATO ilə enerji obyektlərinin qorunmasında əməkdaşlıqda maraqlıdır

    Azərbaycan minatəmizləmə, kritik enerji obyektlərinin mühafizəsi, o cümlədən terror hücumlarından qorunması məsələlərində NATO ilə əməkdaşlığa maraq göstərir.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Slovakiyanın Bakıdakı səfiri, NATO-nun Azərbaycandakı əlaqələndirici səfirliklərinin (NATO Contact Point Embassies, CPE) rəhbərlərindən biri Elçin Qasımov deyib.

    Səfir xatırladıb ki, NATO ilə tərəfdaş ölkə arasında əməkdaşlıq əsasən tələbatla müəyyən olunur və həm ölkənin öz prioritetlərindən, həm də Şimali Atlantika blokunun maraqlarından asılıdır.

    "Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır və NATO-ya üzv ölkələr və digər tərəfdaş ölkələrlə müdafiə, kibertəhlükəsizlik və terrorla mübarizə daxil olmaqla bir çox sahələrdə əməkdaşlıq edir", - o əlavə edib.

    E.Qasımovun sözlərinə görə, Azərbaycan həmçinin Kosovo və Əfqanıstanda NATO-nun rəhbərlik etdiyi missiya və əməliyyatlara əhəmiyyətli töhfə verib və tərəfdaşlığın qərargah vəzifələrinin yaradılması təşəbbüsü sayəsində NATO-nun hərbi strukturlarında fəal iştirakını davam etdirir.

    O deyib ki, NATO-nun əlaqələndirici səfirliklərinin əsas vəzifəsi ev sahibi ölkə ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində Alyansın tərəfdaşlıq təşəbbüslərini və ictimaiyyətin məlumatlandırılması səylərini dəstəkləməkdir.

    "Slovakiya və İsveçin Azərbaycandakı səfirlikləri NATO ilə bağlı, eləcə də Azərbaycanın bu blokla tərəfdaşlığının üstünlükləri haqqında məlumatı yerli auditoriyaya çatdırmaqda kömək edir. Məsələn, biz bir neçə dəfə NATO Qərargahı və Gürcüstandakı Əlaqələndirmə Ofisinin (Cənubi Qafqazda regional mandata malik) əməkdaşlarının səfərlərinə kömək etmişik. Belə səfərlərin sayı sabit şəkildə artır. Biz həmçinin ADA Universitetində azərbaycanlı tələbələr və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə ictimai diplomatiya tədbirinin təşkilinə kömək etmişik.

    Bundan əlavə, biz mütəmadi olaraq NATO ilə Azərbaycan arasında cari əməkdaşlıq, o cümlədən NATO mobil təlim qruplarının ölkədə həyata keçirilən çoxsaylı proqramları haqqında məlumatları açıqlayırıq. Gələcəkdə Bakı şəhərindən kənarda da daha geniş ictimaiyyətə çıxış imkanının yaranacağına ümid edirik", - o deyib.

    Səfirlərlə müsahibənin tam mətni ilə bu link vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

    NATO Elçin Qasımov ADA Universiteti
    Эльчин Гасымов: Азербайджану интересно сотрудничество с НАТО в защите объектов энергетики
    Elčin Gasymov: Azerbaijan eager to cooperate with NATO in protecting energy facilities

    Son xəbərlər

    16:09

    Türkdilli ölkələr arasında şahmat yarışının təşkilatçılığı yüksək qiymətləndirilib

    Fərdi
    16:05

    Azərbaycanda bu il İKT sektorunda göstərilmiş xidmətlərin ümumi dəyəri açıqlanıb

    İKT
    16:02

    Çexiyada yeni hökumətin tərkibi təsdiqlənib

    Digər ölkələr
    16:01

    NATO-nun Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsinin seçimi davam edir

    Region
    16:00

    "Bakı Fond Birjası"nda ticarət olunan qiymətli kağızların sayı açıqlanıb

    Maliyyə
    15:57
    Foto

    "Sədərək" gömrük postunun yaxınlığındakı TIR parkında yenidənqurma işləri aparılıb

    İnfrastruktur
    15:55

    Premyer Liqanın XV turunda "İmişli" "Karvan-Yevlax"la heç-heçəyə razılaşıb

    Futbol
    15:52

    Azərbaycanın İKT sektorunda məhsul istehsalı 8 % artıb

    İKT
    15:51

    "Aqrar Tədarük və Təchizat" sığortaçı seçib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti