WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    "Sumqayıt"ın məşqçisi: "Ehtiyatda olan futbolçular meydana girəndən sonra oyun istədiyimiz kimi getdi"

    Futbol
    • 15 dekabr, 2025
    • 21:52
    Sumqayıtın məşqçisi: Ehtiyatda olan futbolçular meydana girəndən sonra oyun istədiyimiz kimi getdi

    Ehtiyatda olan futbolçular meydana daxil olduqdan sonra "Sumqayıt"ın oyununda dönüş yaranıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə adı çəkilən klubun məşqçisi Şahin Abdullayev mətbuat konfransında açıqlama verib.

    Mütəxəssis Misli Premyer Liqasının XV turunda "Neftçi" ilə 2:2 hesablı bərabərə qaldıqları matçla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Düşünürdük ki, "Neftçi"də 60-65-ci dəqiqədən sonra fiziki baxımdan düşüş ola bilər. Ona görə də bəzi oyunçuları ehtiyatda saxladıq. Həmin futbolçular meydana girəndən sonra oyun istədiyimiz kimi getdi. Birinci hissədə çox top itirirdik. Əsas problemlərimizdən biri o idi. Müdafiəçilərimiz dərhal uzun toplar atırdılar. Bu, bizim oyun tərzimiz deyil. Baş məşqçi Saşa İliç fasilədə tapşırdı ki, bir az top saxlayaq, oyunu sakitləşdirək".

    Futbol məşqçi "Sumqayıt" klubu Şahin Abdullayev

    Son xəbərlər

    22:17

    Azərbaycanın tanınmış güləş simaları Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda məktəblilərlə görüşüblər

    Fərdi
    22:08

    Nazir: Kənd məktəbində bir uşağın illik orta xərci bir neçə nəfərin Bakıda özəl təhsilinə bərabərdir

    Digər
    21:52

    "Sumqayıt"ın məşqçisi: "Ehtiyatda olan futbolçular meydana girəndən sonra oyun istədiyimiz kimi getdi"

    Futbol
    21:50

    Rusiyanın Ukraynaya vurduğu ziyanla bağlı komissiya yaradılacaq

    Digər ölkələr
    21:46

    Pan Gi Mun: BMT böhran yaşayır, Təhlükəsizlik Şurası dəyişməlidir

    Digər ölkələr
    21:32

    Nazir: Məktəbəqədər təhsilə cəlb olunan hər bir uşaq dövlət büdcəsinə 4 500 manata başa gəlir

    Elm və təhsil
    21:31

    ABŞ Rusiya ilə Ukrayna arasındakı məsələlərin 90 %-nin razılaşdırıldığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    21:25

    Şabranda qanunsuz ov edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    21:21

    İranda fabrikdə baş verən partlayış nəticəsində 9 nəfər həlak olub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti