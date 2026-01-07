İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Ötən il Azərbaycanda 300-dən çox qadın fəlsəfə doktoru olub

    Elm və təhsil
    • 07 yanvar, 2026
    • 16:16
    Ötən il Azərbaycanda 300-dən çox qadın fəlsəfə doktoru olub

    Ötən il elmi dərəcə alan qadın və kişi iddiaçıların sayı açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ali Attestasiya Komissiyası məlumat yayıb.

    Belə ki, 2025-ci ildə 322 qadın,152 kişi fəlsəfə doktoru adını alıb. Həmçinin 37 qadına və 45 kişiyə elmlər doktoru adı verilib.

