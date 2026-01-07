Ötən il Azərbaycanda 300-dən çox qadın fəlsəfə doktoru olub
Elm və təhsil
- 07 yanvar, 2026
- 16:16
Ötən il elmi dərəcə alan qadın və kişi iddiaçıların sayı açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ali Attestasiya Komissiyası məlumat yayıb.
Belə ki, 2025-ci ildə 322 qadın,152 kişi fəlsəfə doktoru adını alıb. Həmçinin 37 qadına və 45 kişiyə elmlər doktoru adı verilib.
