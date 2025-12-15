WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Anar Ələkbərov Xalq şairi Ramiz Rövşənin evində qonaq olub

    Ədəbiyyat
    • 15 dekabr, 2025
    • 22:28
    Anar Ələkbərov Xalq şairi Ramiz Rövşənin evində qonaq olub

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov Xalq şairi Ramiz Rövşənin evində qonaq olub.

    "Report" xəbər verir ki, Anar Ələkbərov bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib:

    "Dəyərli Xalq şairimiz Ramiz Rövşəni ad günü münasibətilə şəxsən təbrik etmək, mədəniyyətimizin bir hissəsinə çevrilmiş bu insanın qonağı olmaq çox xoş idi.

    Ramiz Rövşən Azərbaycan ədəbiyyatının və poeziyasının inkişafına böyük töhfə verib, onun yaradıcılığını müxtəlif nəsillər tanıyır və sevir.

    Ona möhkəm cansağlığı, uzun ömür və müvəffəqiyyətlər arzulayıram", - paylaşımda deyilir.

    Anar Ələkbərov ramiz rövşən

    Son xəbərlər

    22:34

    Türkiyənin hava məkanına yaxınlaşan PUA F-16 qırıcıları vasitəsilə zərərsizləşdirilib

    Region
    22:32

    Almaniya Ukraynaya hərbi və mülki yardım üçün 76 milyard avro xərcləyib

    Digər ölkələr
    22:28

    Anar Ələkbərov Xalq şairi Ramiz Rövşənin evində qonaq olub

    Ədəbiyyat
    22:28

    Yuri Vernidub: "Əminlikdə deyirəm ki, "Neftçi"nin yüksək səviyyəyə qalxması üçün hər şey edəcəyik"

    Futbol
    22:17
    Foto

    Azərbaycanın tanınmış güləş simaları Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda məktəblilərlə görüşüblər

    Fərdi
    22:08

    Nazir: Kənd məktəbində bir uşağın illik orta xərci bir neçə nəfərin Bakıda özəl təhsilinə bərabərdir

    Digər
    21:52

    "Sumqayıt"ın məşqçisi: "Ehtiyatda olan futbolçular meydana girəndən sonra oyun istədiyimiz kimi getdi"

    Futbol
    21:50

    Rusiyanın Ukraynaya vurduğu ziyanla bağlı komissiya yaradılacaq

    Digər ölkələr
    21:46

    Pan Gi Mun: BMT böhran yaşayır, Təhlükəsizlik Şurası dəyişməlidir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti