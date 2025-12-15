Эльчин Гасымов: Азербайджану интересно сотрудничество с НАТО в защите объектов энергетики

Азербайджан выразил интерес к сотрудничеству с НАТО в вопросах разминирования, защиты критически важных энергетических объектов, в том числе от террористических атак.

Об этом в интервью Report заявил посол Словакии в Азербайджане, выполняющий функции одного из послов контактных посольств НАТО (Contact Point Embassy, CPE) в Баку, Эльчин Гасымов.

Посол напомнил, что сотрудничество между НАТО и страной-партнером в значительной степени определяется спросом и зависит как от приоритетов самой страны, так и от интересов Североатлантического блока.

"Азербайджан является надежным партнером и сотрудничает со странами-членами НАТО и другими странами-партнерами во многих областях, включая оборону и связанную с ней реформу сектора безопасности, кибербезопасность и борьбу с терроризмом. Азербайджан давно проявляет интерес к поддержке разминирования, а также к защите критически важных энергетических объектов, в том числе от террористических атак", - добавил Гасымов.

По его словам, Азербайджан внес значительный вклад в миссии и операции под руководством НАТО в Косово и Афганистане и сохраняет заметное присутствие в военных структурах НАТО, "благодаря инициативе по созданию партнерских штабных должностей".

Он отметил, что основная задача контактных посольств НАТО - поддерживать партнерские инициативы альянса и усилия по информированию общественности в стране пребывания, действуя в тесном сотрудничестве с принимающей стороной.

"В Азербайджане посольства Словакии и Швеции помогают НАТО донести до азербайджанской аудитории информацию о том, что представляет собой НАТО и каковы преимущества партнерства Азербайджана с Североатлантическим блоком. Например, мы содействовали нескольким визитам сотрудников из Штаб-квартиры НАТО и Офиса связи НАТО в Грузии (с региональным мандатом на Южном Кавказе). С особым удовлетворением отмечаем, что количество таких визитов стабильно растет. Мы также помогли в организации мероприятия по общественной дипломатии в Университете ADA с участием азербайджанских студентов и представителей гражданского общества. Кроме того, мы регулярно распространяем информацию о текущем сотрудничестве между НАТО и Азербайджаном, включая многочисленные программы мобильных учебных групп НАТО, проводимые в стране", - сказал он.

Отметим, что в 2025-2026 годах функции контактных посольств НАТО (Contact Point Embassy, CPE) в Азербайджане выполняют дипломатические миссии Словакии и Швеции.

