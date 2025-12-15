WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    İlham Əliyev Avstraliyanın Baş nazirinə başsağlığı verib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avstraliya İttifaqının Baş naziri Entoni Albanizə başsağlığı məktubu göndərib.

    "Report"un məlumatına görə, mətndə deyilir:

    "Hörmətli cənab Baş nazir,

    Sidneydə Hanuka bayramı ilə əlaqədar keçirilən mərasim zamanı törədilmiş terror aktı nəticəsində çox sayda insanın həlak olması və yaralanması barədə xəbər bizi olduqca sarsıtdı.

    Biz dinc insanlara qarşı yönəlmiş bu dəhşətli terror əməlindən hədsiz dərəcədə hiddətlənir, terrorizmin bütün təzahürlərini qətiyyətlə pisləyirik.

    Baş vermiş bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, bütün Avstraliya xalqına şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verir, xəsarət alanlara şəfa diləyirəm".

    Qeyd edək ki, terror aktı zamanı 15 nəfər ölüb, 40-a yaxın şəxs xəsarət alıb.

