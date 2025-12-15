Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования премьеру Австралии
Внешняя политика
- 15 декабря, 2025
- 19:30
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин Премьер-министр,
Крайне потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате террористического акта, совершенного во время церемонии по случаю праздника Ханука в Сиднее.
Мы безмерно возмущены этим ужасным террористическим актом, направленным против мирных людей, решительно осуждаем все проявления терроризма.
В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Австралии, желаю выздоровления пострадавшим".
Последние новости
20:23
Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере культурыKультурная политика
20:12
Фото
Управление ООН разместило на своем сайте информацию о Платформе НПО Глобального ЮгаВнешняя политика
20:01
Заседание в формате "Рамштайн" состоится 16 декабряДругие страны
19:50
Сын Роба Райнера арестован по подозрению в убийстве родителейШоу-бизнес
19:43
В Балакяне произошло ДТП с летальным исходомПроисшествия
19:36
Фото
Карен Аванесян дал показания в суде - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
19:36
Молдова намерена расширить торговое сотрудничество с АзербайджаномБизнес
19:30
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования премьеру АвстралииВнешняя политика
19:26