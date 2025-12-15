Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Внешняя политика
    • 15 декабря, 2025
    • 19:30
    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования премьеру Австралии

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин Премьер-министр,

    Крайне потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате террористического акта, совершенного во время церемонии по случаю праздника Ханука в Сиднее.

    Мы безмерно возмущены этим ужасным террористическим актом, направленным против мирных людей, решительно осуждаем все проявления терроризма.

    В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Австралии, желаю выздоровления пострадавшим".

    Лента новостей