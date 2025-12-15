WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Naxçıvanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 25 % artıb

    Maliyyə
    • 15 dekabr, 2025
    • 15:03
    Naxçıvanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 25 % artıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni nəsil nəzarət-kassa aparatları (NKA) vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 457 milyon manat olub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 24,9 % çoxdur.

