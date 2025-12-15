Naxçıvanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 25 % artıb
Maliyyə
- 15 dekabr, 2025
- 15:03
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni nəsil nəzarət-kassa aparatları (NKA) vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 457 milyon manat olub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 24,9 % çoxdur.
