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Аудитория Telegram выросла на 70 млн человек после сбоя в Facebook

Аудитория Telegram выросла на 70 млн человек после сбоя в Facebook Более 70 млн новых пользователей зарегистрировались за день в мессенджере Telegram на фоне масштабного сбоя в сервисах Facebook.
ИКТ
5 октября 2021 г. 21:24
Аудитория Telegram выросла на 70 млн человек после сбоя в Facebook

Более 70 млн новых пользователей зарегистрировались за день в мессенджере Telegram на фоне масштабного сбоя в сервисах Facebook.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"Вчера в Telegram произошло рекордное увеличение показателей регистрации пользователей и пользовательской активности. Мы тепло встретили более 70 млн беглецов с других платформ за один день", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.

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