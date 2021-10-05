Аудитория Telegram выросла на 70 млн человек после сбоя в Facebook

Более 70 млн новых пользователей зарегистрировались за день в мессенджере Telegram на фоне масштабного сбоя в сервисах Facebook.

Более 70 млн новых пользователей зарегистрировались за день в мессенджере Telegram на фоне масштабного сбоя в сервисах Facebook.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"Вчера в Telegram произошло рекордное увеличение показателей регистрации пользователей и пользовательской активности. Мы тепло встретили более 70 млн беглецов с других платформ за один день", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.