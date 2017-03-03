Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell представила еще один уникальный дата-продукт своим абонентам.
Как сообщили Report из компании, с данного момента все абоненты Bakcell, владеющие смартфонами, могут пользоваться бесплатным сервисом Instagram посредством специальных Instagram-пакетов. Эти пакеты доступны абонентам как предоплатных, так и для постоплатных тарифов Bakcell.
Новые Instagram-пакеты будут включать в себя основной дата пакет, позволяющий просматривать любые интернет-страницы, и специальный бонус – бесплатный трафик для использования Instagram в объеме, равном объему основного дата пакета. Бесплатный Instagram-пакет позволит абонентам загружать фотографии, видео и просматривать новости, не тратя при этом основной объем даты, предназначенный для общего пользования Интернетом.
После того, как будет исчерпан основной трафик, стоимость каждого дополнительного 1МВ составит 0,05 AZN.
Новые пакеты с бонусами и кодами активации указаны в таблице ниже:
|Основной пакет
|Instagram-трафик
|Код активации
|Стоимость (с учетом НДС)
|1 ГБ
|+ 1 ГБ
|*134*11#YES
|6 AZN/месяц
|2 ГБ
|+ 2 ГБ
|*134*22#YES
|8 AZN/месяц
|3 ГБ
|+ 3 ГБ
|*134*33#YES
|10 AZN/месяц
|5 ГБ
|+ 5 ГБ
|*134*55#YES
|12 AZN/месяц
Вышеперечисленные предложения доступны для всех пользователей смартфонов с iOS, Android, Windows, Blackberry и другими операционными системами.
Для проверки баланса нового Instagram-пакета, нужно всего лишь набрать *134*559#YES. Абоненты Bakcell могут повторно приобрести пакет, набрав *134*555#YES, или деактивировать его посредством - *134*0#YES.
При наличии достаточных средств на балансе пакеты будут автоматически обновляться каждый месяц.
Ülviyyə ŞamilqızıАвтор новости
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