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    Хавбек "Челси" Бакайоко попал в аварию по дороге домой с тренировки

    Инцидент произошёл приблизительно в 16:30 по бакинскому времени

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко на своём автомобиле Mercedes-Benz G-Class попал в аварию по дороге домой после тренировочного занятия лондонской команды сегодня, 21 сентября.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, инцидент произошёл приблизительно в 16:30 по бакинскому времени.

    Подробности аварии неизвестны, однако отмечается, что 23-летний французский футболист не пострадал и уже находится у себя дома.

    Бакайоко перешёл в «Челси» из «Монако» прошлым летом. На его счету шесть матчей за клуб во всех турнирах и один гол.

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