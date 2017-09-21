Хавбек "Челси" Бакайоко попал в аварию по дороге домой с тренировки

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко на своём автомобиле Mercedes-Benz G-Class попал в аварию по дороге домой после тренировочного занятия лондонской команды сегодня, 21 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, инцидент произошёл приблизительно в 16:30 по бакинскому времени.

Подробности аварии неизвестны, однако отмечается, что 23-летний французский футболист не пострадал и уже находится у себя дома.

Бакайоко перешёл в «Челси» из «Монако» прошлым летом. На его счету шесть матчей за клуб во всех турнирах и один гол.