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    Жозе Моуринью недоволен армянским футболистом

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о том, почему в последнее время стал реже выпускать на поле футболиста сборной Армении Генриха Мхитаряна.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sport, португальский специалист отметил, что 28-летний полузащитник в последнее время стал хуже себя проявлять.

    "Я не был доволен последними выступлениями. Речь идет не об одном или двух случаях. Я говорю о четырех или пяти. Он очень хорошо выглядел на старте сезона, а затем, шаг за шагом, начал постепенно растворяться. Его уровень производительности – голы, результативные передачи, прессинг и остальные вещи – стал постепенно уменьшаться. Этого было достаточно, чтобы предоставить шанс другим футболистам. Все просто", - сказал он.

    Напомним, что Г. Мхитарян в июле 2016 года перешел из дортмундской "Боруссии" в "Манчестер Юнайтед", заключив с ними четырехлетний контракт. 

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