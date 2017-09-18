Завершился 5 тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Пятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу завершился двумя играми.

Как сообщает Report, в последней игре тура "Габала" гостила у дебютанта "Сабаила". Игра, прошедшая на стадионе "Далга Арена" завершилась победой гостей - 3:1.

На исходе первого тайма отличился капитан гостей Багали Дабо. Вюгар Надиров на 55-й минуте счет сравнял, однако вскоре Асиф Мамедов вновь вывел "красно-черных" вперед. Точку в этом противостоянии на добавленных минутах поставил все тот же Дабо.

Таким образом, "Габала" набрала 10 очков и заняла 3-е место в турнирной таблице. "Сабаил" с 3 очками занимает 6-ю строчку.

Отметим что, в первой матче игрового дня "Карабах" на стадионе имени Тофика Бахрамова принимал "Кяпаз". Игра завершилась победой номинальных хозяев - 2:0. По одному разу отличились Джошгун Диниев (34 минута) и Дани Кинтана (80 минута).