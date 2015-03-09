​За победу в Лиге чемпионов руководство PSJ обещает 1 млн. евро

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В случае победы в Лиге чемпионов по футболу, французский клуб PSJ ждет вознаграждение в размере 1 млн. евро.

Как сообщает Report со ссылкой на Le Parisien, решение по этому поводу принято руководством клуба.

Если парижская команда завоюет путевку в 1/4 финала, она получит вознаграждение в размере 250 тыс. евро, если попадет в полуфинал - 450 тыс. евро, а если пробьется в финал - 700 тыс. евро. Кроме того, за чемпионство Франции предусматривается вознаграждение в размере 400 тыс. евро.

Отметим, что в 1/8 финала Лиги чемпионов соперником PSJ является великобританский клуб "Челси". Ответная игра между командами запланирована на 11 марта в Лондоне. В первом матче игра завершилась ничьей - 1:1.