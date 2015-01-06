Вратарь наказан за курение

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Польский вратарь лондонского "Арсенала" Войцех Щенсный был наказан за курение. Как сообщает Report, польский вратарь оштрафован на 20 тыс. фунтов (примерно 23 тыс. манатов). Хотя клуб и не подтвердил эту информацию, однако бывший игрок "Арсенала" датчанин Джон Дженсен отметил, что такой факт имел место. Он также сказал что, есть вероятность того, что польский голкипер может и не выйти больше на поле в составе "Арсенала".

Отметим, что ранее, будучи в составе "Арсенала," за курение во время ночной прогулки были наказаны Джек Уилшир и Вильям Галлас.