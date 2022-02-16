За игрой "Марсель" - "Карабах" будут наблюдать около 20 тыс. болельщиков

За игрой первого матча этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Марселем" и "Карабахом" во Франции будут наблюдать около 20 тысяч болельщиков.

За игрой первого матча этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Марселем" и "Карабахом" во Франции будут наблюдать около 20 тысяч болельщиков.

Как передает Report со ссылкой на издание Laprovence, до 14 февраля на матч продано 15 тыс. билетов.

Издание связало недостаточную продажу билетов с началом каникул в школах, бесплатной трансляцией матча и завышенной стоимостью билетов на матч против малоизвестного в стране клуба.

Встреча "Марсель"-"Карабах" состоится 17 февраля на стадионе "Велодром" и стартует в 00:00 по бакинскому времени. Стадион вмещает 67 тыс. болельщиков.