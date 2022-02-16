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За игрой "Марсель" - "Карабах" будут наблюдать около 20 тыс. болельщиков

За игрой "Марсель" - "Карабах" будут наблюдать около 20 тыс. болельщиков За игрой первого матча этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Марселем" и "Карабахом" во Франции будут наблюдать около 20 тысяч болельщиков.
Футбол
16 февраля 2022 г. 12:47
За игрой Марсель - Карабах будут наблюдать около 20 тыс. болельщиков

За игрой первого матча этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Марселем" и "Карабахом" во Франции будут наблюдать около 20 тысяч болельщиков.

Как передает Report со ссылкой на издание Laprovence, до 14 февраля на матч продано 15 тыс. билетов.

Издание связало недостаточную продажу билетов с началом каникул в школах, бесплатной трансляцией матча и завышенной стоимостью билетов на матч против малоизвестного в стране клуба.

Встреча "Марсель"-"Карабах" состоится 17 февраля на стадионе "Велодром" и стартует в 00:00 по бакинскому времени. Стадион вмещает 67 тыс. болельщиков.

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Версия на английском языке 20,000 fans to watch Marseille vs Qarabag
Версия на азербайджанском языке "Marsel" - "Qarabağ" oyununu 20 min azarkeş izləyəcək

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