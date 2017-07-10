Выставлены на продажу билеты на матч "Габала" - "Ягеллония"

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня выставлены на продажу билеты на предстоящий домашний матч клуба "Габала" с польской командой "Ягеллония" в рамках II квалификационного раунда Лиги Европы по футболу.

Как сообщили Report в клубе, билеты можно будет приобрести с сегодняшнего дня с 15:00 в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова и стадиона Bakcell Arena. В зависимости от секторов, билеты стоят 1 – 2 манатов, а для сектора VİP – 10 манатов.

Отметим, что предстоящий 13 июля на Bakcell Arena матч "Габала" - "Ягеллония" начнется в 21:00.