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Вратарь "Карабаха" ждет приглашения в сборную России

Вратарь "Карабаха" ждет приглашения в сборную России
Футбол
28 февраля 2024 г. 10:27
Вратарь Карабаха ждет приглашения в сборную России

Голкипер азербайджанского "Карабаха" Андрей Лунёв ждет приглашения в сборную России.

Как сообщает Report, 32-летний вратарь рассказал "Чемпионату" о контактах с тренерским штабом сборной России.

"Звонок был, а вызова пока еще нет. Виталий Витальевич Кафанов звонил, поздравлял с проходом, игрой. В прошлый раз приезд сорвался из-за травмы в "Байере". Хочется не только приехать, но и сыграть. Конечно, жду. Так или иначе вызов - это оценка проделанной работы. Было бы очень приятно", - сказал Лунев.

Сборная России в марте 2024 года проведет два домашних товарищеских матча со сборными Сербии и Парагвая.

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Версия на азербайджанском языке “Qarabağ”ın qapıçısı Rusiya millisindən dəvət gözləyir

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