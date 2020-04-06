Врач французского клуба совершил суицид

Клубный врач французского "Реймса" Бернар Гонсалес покончил с собой из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Le Parisien, 60-летний медик узнал, что заразился COVID-19 и решил свести счеты с жизнью.

Отметим, что Гонсалес работал в клубе более 20 лет.

"Нет слов, я ошеломлен, повержен этой новостью. Пандемия затрагивает Реймс, это знаковая личность, великий профессионал, который оставил нас. Он профессиональный и самоотверженный доктор".

"Он и мой личный доктор, и сегодня все мои мысли с ним. Это драма, которая поражает нас", - сказал президент Реймса Жан-Пьер Кайо.