Во второй раз в финале ЛЧ сыграют команды немецких тренеров

В финале сезона-2019/20 встретятся французский "Пари Сен-Жермен" и мюнхенская "Бавария", главными тренерами которых являются Томас Тухель и Ханс Флик соответственно

В финале сезона-2019/20 встретятся французский "Пари Сен-Жермен" и мюнхенская "Бавария", главными тренерами которых являются Томас Тухель и Ханс Флик соответственно.

Как передает Report, это станет вторым финалом в истории Лиги чемпионов с участием двух главных тренеров из Германии.

Впервые подобное произошло в сезоне-2012/13 года, когда "Бавария" под руководством Юппа Хайнкеса обыграла дортмундскую "Боруссию" Юргена Клоппа.

Ранее сообщалось, что клубы из Германии и Франции встретятся в финале ЛЧ впервые за 44 года.