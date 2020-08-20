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Во второй раз в финале ЛЧ сыграют команды немецких тренеров

Во второй раз в финале ЛЧ сыграют команды немецких тренеров В финале сезона-2019/20 встретятся французский "Пари Сен-Жермен" и мюнхенская "Бавария", главными тренерами которых являются Томас Тухель и Ханс Флик соответственно
Футбол
20 августа 2020 г. 03:36
Во второй раз в финале ЛЧ сыграют команды немецких тренеров

В финале сезона-2019/20 встретятся французский "Пари Сен-Жермен" и мюнхенская "Бавария", главными тренерами которых являются Томас Тухель и Ханс Флик соответственно.

Как передает Report, это станет вторым финалом в истории Лиги чемпионов с участием двух главных тренеров из Германии.

Впервые подобное произошло в сезоне-2012/13 года, когда "Бавария" под руководством Юппа Хайнкеса обыграла дортмундскую "Боруссию" Юргена Клоппа.

Ранее сообщалось, что клубы из Германии и Франции встретятся в финале ЛЧ впервые за 44 года.

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