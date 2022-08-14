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"Виктория" выиграла перед игрой с "Карабахом"

"Виктория" выиграла перед игрой с "Карабахом" Соперник агдамского "Карабаха" по стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА "Виктория" (Пльзень), провела свой очередной матч в чемпионате Чехии.
Футбол
14 августа 2022 г. 03:38
Виктория выиграла перед игрой с Карабахом

Соперник агдамского "Карабаха" по стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА "Виктория" (Пльзень), провела свой очередной матч в чемпионате Чехии.

Как сообщает Report, представитель Пльзени в 3-м туре был гостем "Градец-Кралове".

Последний чемпион страны победил своего соперника со счетом 2:1. Благодаря победе "Виктория" увеличила количество очков до 7 и делит лидерство с "Бохемиансом" и "Брно".

Отметим, что свой первый поединок против представителя Чехии "Карабах" проведет 17 августа в Баку, а ответный - 23 августа в Пльзене.

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Версия на азербайджанском языке "Viktoriya" "Qarabağ"la oyundan əvvəl qələbə qazanıb

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