Вице-президент УЕФА подал в отставку

Итальянец Микеле Ува сообщил, что уходит с постов вице-президента и члена исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Итальянец Микеле Ува сообщил, что уходит с постов вице-президента и члена исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщает Report, об этом Ува сказал изданию Corriere dello Sport.

"Я подал в отставку с постов вице-президента и члена исполкома УЕФА. Считаю, что у меня будет шанс оценить свои профессиональные возможности и продолжить карьерный путь в соответствии с полученным опытом и моими ожиданиями. Я благодарю главу УЕФА Александера Чеферина, настоящего лидера, моих коллег за эти четыре года, которые мы прожили вместе", - сказал он.

Ува в апреле 2017 года был избран в исполнительный комитет УЕФА, в сентябре того же года он стал вице-президентом УЕФА.