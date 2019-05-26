"Валенсия" стала победителем Кубка Испании

В Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» состоялся финальный матч Кубка Испании «Барселона» — «Валенсия».

Как передает Report, победу со счётом 2:1 одержали «летучие мыши».

Автором первого мяча стал нападающий «Валенсии» Кевин Гамейро, отличившийся на 21-й минуте после передачи защитника Хосе Луиса Гайи. До свистка на перерыв преимущество команды Марселино Гарсии Тораля увеличил форвард Родриго, голевой пас отдал хавбек Карлос Солер. На 73-й минуте нападающий «Барселоны» Лионель Месси отыграл один мяч.

«Валенсия» завоевала Кубок Испании в 8-й раз в истории. В предыдущий раз «летучие мыши» стали победителями турнира в 2008 году. Лидером по количеству титулов остаётся «Барселона» (30), второе место занимает «Атлетик» из Бильбао (23), третье — мадридский «Реал» (19).

Кубок Испании. Финал

"Барселона" – "Валенсия" - 1:2

Голы: 0:1 – Гамейро – 21, 0:2 – Родриго – 33, 1:2 – Месси – 73