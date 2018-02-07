Вагиф Садыгов: После поражений со счетом 1:8 возникают некоторые разговоры - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Интервью информационному агентству Report председателя Комитета тренеров АФФА Вагифа Садыгова.

- Выступающие в Премьер-лиге Азербайджана клубы провели зимние сборы в турецкой Анталье. Что Вы можете сказать о процессе подготовки?

- Наши клубы относятся к этому профессионально и действуют обдуманно. В проверочных матчах мы увидели различные результаты. Правда, большинство проигравших коллективов заявляют о неважности результата. Однако, считаю, что каждый вышедший на игровое поле футболист старается добиться результата, показав себя с хорошей стороны. С другой стороны, поражение является показателем наличия проблем. В период сборов бывает время для устранения этих недочетов. Верю, что выявленные на сборах в Анталье проблемы наши команды устранят до чемпионата. Сразу же после перерыва, начиная с XV тура, мы увидим чемпионат с интригами.

- Может ли стать для коллективов "Нефтчи" и "Кяпяза" психологической травмой поражение на проверочных матчах со счетом 1:8?

- Подобный результат, безусловно, сказывается отрицательно. Так как после таких поражений возникают некоторые разговоры. Главное, чтобы тренерскому корпусу удалось найти выход из сложившейся ситуации и исправить психологическое состояние команды. Может быть, поражение в проверочных матчах с подобным счетом и к лучшему. У них есть возможность устранить проблемы до чемпионата. Ликвидация ошибок обещает соревнования, где будет конкуренция.

- Как Вы оцениваете деятельность клубов на трансферном рынке?

- Те, кто проявлял активность в трансфере, в основном были команды нижних частей турнирной таблицы. Их усиление означает, что они станут головной болью для амбициозных команд. Нас ждет интересный чемпионат.

- Хотя во время зимнего перерыва последний чемпион - "Карабах" продал китайскому клубу основного нападающего Дино Ндлову, пока он не привлек в состав нового футболиста. Не окажет ли данный фактор негативное влияние на агдамский клуб?

- Считаю, что этот шаг принят неспроста, проведен анализ. У нас есть местные футболисты, которые с каждым годом развиваются и набирают еще больший опыт. С этой точки зрения хотелось бы отметить Рамиля Шейдаева и Махира Мадатова. Они добились развития в конкуренции с таким форвардом, как Ндлову. Наряду с этим, думаю, что Гурбан Гурбанов в поисках более профессионального нападающего. "Карабах" постоянно дарит национальному футболу новых спортсменов и они вносят своеобразие в чемпионат. Думаю, такой игрок снова найдется. Обязательно будет трансфер высокого уровня.

- Наряду с клубами, сборы в Анталье прошла и национальная сборная Азербайджана. Под руководством Гурбана Гурбанова сборная сыграла вничью с Молдовой...

- Первые сборы носили ознакомительный характер. Мы увидели команду, у которой было единое желание. Это очень важный фактор. Нынешняя атмосфера говорит о формировании в дальнейшем сильного коллектива. Главный тренер отметил, что работа со сборной не ограничится учебно-тренировочными сборами. Он будет контролировать футболистов, встречаться с игроками-кандидатами в сборную, проводить индивидуальные беседы. Гурбан Гурбанов все видит. Принятые шаги принесут команде новшества и успехи.

- Члены Комитета тренеров не смогли наглядно наблюдать за сборами команд и сборных в Анталье. Если не ошибаемся, планировалась Ваша поездка в Турцию...

- Да, с 29-го января по 3 февраля мы планировали быть в Анталье и посмотреть два проверочных матча нашей сборной. Однако, из-за отмены матча с Косово, мы посчитали целесообразным отложить поездку.