В сборную Италии по футболу назначен временный главный тренер

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Луиджи ди Бьяджо назначен временно исполняющим обязанности главного тренера Италии.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт местной футбольной федерации, 47-летний специалист также сохранил за собой пост главного тренера молодежной сборной страны.

Ди Бьяджо будет руководить сборной в двух ближайших товарищеских матчах. При нем итальянцы сыграют 23 марта против Аргентины в Манчестере, а спустя четыре дня проведут матч с Англией в Лондоне.

Отметим, что Ди Бьяджо, бывший игрок сборной Италии, возглавил молодежную сборную в 2013 году.

При нем команда дошла до полуфинала чемпионата Европы для игроков не старше 21 года в 2017 году.

Предыдущим тренером сборной Италии был Джан Пьеро Вентура. Он руководил командой с июля 2016 года по ноябрь 2017 года и покинул свой пост после того, как сборная Италии проиграла стыковые матчи шведам и не смогла выйти на чемпионат мира 2018 года.