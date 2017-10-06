В команду "Бавария" назначен новый главный тренер

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В немецкую футбольную команду "Бавария" назначен новый главный тренер.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с Юппом Хайнкесом заключен контракт до 30 июня 2018 года.
К исполнению своих обязанностей 72-летний специалист приступит 9 октября.
Он заявил, что окажет мюнхенскому клубу дружескую услугу: "Я делаю это лишь потому, что обязан "Баварии". К работе начну с отличными чувствами".
Отметим, что тренерскую карьеру Юпп Хайнкес завершил с этой командой в 2013 году после завоевания кубков Германии, Лиги чемпионов и Бундеслиги.
Что же касается прежнего главного тренера "Баварии" Карло Анчелотти, его отправили в отставку вслед за поражением 28 сентября на матче II тура Лиги чемпионов французскому ПСЖ (3:0).
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