В "Габале" согласно документам сменился главный тренер

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Согласно официальным документам на посту главного тренера футбольного клуба «Габала» произошло изменение.

Как передаёт командированный на игру сотрудник ширванского бюро Report, данный шаг был предпринят в соответствии с требованиями лицензирования UEFA.

Так как у главного тренера клуба Санана Гурбанова нет лицензии Pro, в документах исполняющим данную обязанность будет указан тренер-ассистент категории ProЗаур Гашимов.

Однако в разделении обязанностей никаких изменений не будет. Гурбанов останется главным тренером, а Гашимов – тренером.