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    В "Габале" согласно документам сменился главный тренер

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Согласно официальным документам на посту главного тренера футбольного клуба «Габала» произошло изменение.

    Как передаёт командированный на игру сотрудник ширванского бюро Report, данный шаг был предпринят в соответствии с требованиями лицензирования UEFA.

    Так как у главного тренера клуба Санана Гурбанова нет лицензии Pro, в документах исполняющим данную обязанность будет указан тренер-ассистент категории ProЗаур Гашимов.

    Однако в разделении обязанностей никаких изменений не будет. Гурбанов останется главным тренером, а Гашимов – тренером.

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