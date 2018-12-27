Сегодня "Зиря" и "Сумгайыт" обменяются футболистами

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Выступающие в Премьер-лиге Азербайджана клубы "Зиря" и "Сумгайыт" договорились об обмене футболистами.

Как сообщает Report, обмен официально будет осуществлен сегодня. Вместо центрального защитника Адиля Нагиева "Зиря" привлечет в состав выступающего на той же позиции в "Сумгайыте" Бахтияра Гасанализаде.

Нынешний главный тренер поселковой команды Самир Абасов в прошедшем сезоне возглавлял "Сумгайыт". Его коллега Айхан Аббасов покинул "Зиря" в августе этого года.

Отметим, что ранее "Сумгайыт" заключил контракт с покинувшим "Нефтчи" вратарем Рашадом Азизли.