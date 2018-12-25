"Сумгайыт" заключил контракт с покинувшим "Нефтчи" вратарем - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Во время зимнего трансферного окна "Сумгайыт" привлек в состав клуба двух футболистов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с покинувшим "Нефтчи" вратарем Рашадом Азизли заключен контракт на 1,5 года.

В новой команде 24-летний голкипер наденет форму под номером 12.

Отметим, что кроме "Нефтчи" (17 матчей), за свою карьеру Рашад Азизли играл в клубах "Симург", "Раван" (16 матчей) и АЗАЛ (2 матча). Он выступал в сборных Азербайджана U 0, 15, 17, 19 и 21.