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    "Сумгайыт" заключил контракт с покинувшим "Нефтчи" вратарем - ОФИЦИАЛЬНО

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Во время зимнего трансферного окна "Сумгайыт" привлек в состав клуба двух футболистов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с покинувшим "Нефтчи" вратарем Рашадом Азизли заключен контракт на 1,5 года. 

    В новой команде 24-летний голкипер наденет форму под номером 12.  

    Отметим, что кроме "Нефтчи" (17 матчей), за свою карьеру Рашад Азизли играл в клубах "Симург", "Раван" (16 матчей) и АЗАЛ (2 матча). Он выступал в сборных Азербайджана U 0, 15, 17, 19 и 21. 

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