Главный тренер клуба "Зира" подал в отставку

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Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В новом сезоне Премьер лиги Азербайджана по футболу произошла первая тренерская отставка.

Как сообщает Report, Айхан Аббасов ушел из "Зира" по собственному желанию. При встрече с руководством клуба специалист попросил принять его отставку, обосновав это показателями. А.Аббасов отметил, что команде требуется новое дыхание. Приняв это во внимание, руководство клуба приняло отставку главного тренера.

А.Аббасову, который вывел клуб в Евролигу и добился продвижения в соревновании, выразили благодарность за заслуги в развитии "Зира", пожелали успехов в будущей карьере.

Отметим, что Айхан Аббасов с 27 декабря 2016 года являлся главным тренером "Зира". Под его руководством "орлы" занимали 4 место в последних двух сезонах. В текущем сезоне команда провела 2 игры и набрала 1 очко.