В Аргентине почтили память Марадоны в его день рождения

Футболисты в Аргентине вышли на поле в форме с изображением Диего Марадоны по случаю дня рождения всемирно известного соотечественника, следует из трансляции матча национальной Суперлиги.

Футболисты в Аргентине вышли на поле в форме с изображением Диего Марадоны по случаю дня рождения всемирно известного соотечественника, следует из трансляции матча национальной Суперлиги.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , 30 октября в Буэнос-Айресе "Бока Хуниорс" принимал на своем поле "Химнасию". В первой команде Марадона играл в начале 80-х годов, во второй спустя годы работал главным тренером.

На 10-й минуте матч был приостановлен - на экранах стали транслировать видеозаписи лучших голов Марадоны, а в небо на воздушных шарах поднялась футболка с номером 10, который принадлежал футболисту. На трибунах болельщики хором пели песни о своем кумире. На матч приехала и его дочь Дальма Марадона. Рядом с ее трибуной вывешена футболка с надписью "Justicia para D10s". В вольном переводе это означает "Справедливость для Бога" - многие аргентинцы считают Марадону богом футбола.