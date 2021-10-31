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В Аргентине почтили память Марадоны в его день рождения

В Аргентине почтили память Марадоны в его день рождения Футболисты в Аргентине вышли на поле в форме с изображением Диего Марадоны по случаю дня рождения всемирно известного соотечественника, следует из трансляции матча национальной Суперлиги.
Футбол
31 октября 2021 г. 11:25
В Аргентине почтили память Марадоны в его день рождения

Футболисты в Аргентине вышли на поле в форме с изображением Диего Марадоны по случаю дня рождения всемирно известного соотечественника, следует из трансляции матча национальной Суперлиги.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, 30 октября в Буэнос-Айресе "Бока Хуниорс" принимал на своем поле "Химнасию". В первой команде Марадона играл в начале 80-х годов, во второй спустя годы работал главным тренером.

На 10-й минуте матч был приостановлен - на экранах стали транслировать видеозаписи лучших голов Марадоны, а в небо на воздушных шарах поднялась футболка с номером 10, который принадлежал футболисту. На трибунах болельщики хором пели песни о своем кумире. На матч приехала и его дочь Дальма Марадона. Рядом с ее трибуной вывешена футболка с надписью "Justicia para D10s". В вольном переводе это означает "Справедливость для Бога" - многие аргентинцы считают Марадону богом футбола.

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Версия на азербайджанском языке Argentinada oyun zamanı Maradonanın doğum günü anılıb

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