В Аргентине почтили память Марадоны в его день рождения

Футболисты в Аргентине вышли на поле в форме с изображением Диего Марадоны по случаю дня рождения всемирно известного соотечественника, следует из трансляции матча национальной Суперлиги.
На 10-й минуте матч был приостановлен - на экранах стали транслировать видеозаписи лучших голов Марадоны, а в небо на воздушных шарах поднялась футболка с номером 10, который принадлежал футболисту. На трибунах болельщики хором пели песни о своем кумире. На матч приехала и его дочь Дальма Марадона. Рядом с ее трибуной вывешена футболка с надписью "Justicia para D10s". В вольном переводе это означает "Справедливость для Бога" - многие аргентинцы считают Марадону богом футбола.