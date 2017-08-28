Уточнился переход в "Барселону" нападающего "Боруссии"

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Уточнился переход в испанскую "Барселону" футболиста немецкого клуба "Боруссия" (Дортмунд) Усмана Дембеле.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт представителя Каталонии, с 20-летним французским нападающим сегодня заключен официальный контракт.

Срок контракта не называется.

Отмечается, что для его трансфера "Барселона" выплатила представителю Дортмунда 105 млн евро.

Сумма отступных футболиста назначена в размере 400 млн евро.

Отметим, что 12 мая 2016 года за 15 млн евро Усман Дембеле перешел из французского "Ренн" в "Боруссию". В прошлом сезоне за 32 матча он забил 6 мячей.