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    Уточнился переход в "Барселону" нападающего "Боруссии"

    Трансфер обошелся в 105 млн евро

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Уточнился переход в испанскую "Барселону" футболиста немецкого клуба "Боруссия" (Дортмунд) Усмана Дембеле.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт представителя Каталонии, с 20-летним французским нападающим сегодня заключен официальный контракт.

    Срок контракта не называется.

    Отмечается, что для его трансфера "Барселона" выплатила представителю Дортмунда 105 млн евро.

    Сумма отступных футболиста назначена в размере 400 млн евро.

    Отметим, что 12 мая 2016 года за 15 млн евро Усман Дембеле перешел из французского "Ренн" в "Боруссию". В прошлом сезоне за 32 матча он забил 6 мячей. 

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