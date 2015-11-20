Определена дата матча "Нефтчи" - "Карабах"

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Определилась таблица игр XIV тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, игры тура пройдут в течение 4 дней.
Центральная встреча пройдет между чемпионами последних 5-ти сезонов "Нефтчи" и "Карабахом". Игра запланирована на 20 ноября в 17:00 на "Bakcell Arena". Стартующий в Гяндже тур завершится в Габале.
27 ноября (пятница)
14:00. "Кяпяз" (Гянджа) – "Интер" (Баку)
Гянджинский городской стадион
28 ноября (суббота)
14:30. AZAL (Баку) – "Сумгайыт"
Баку, "AZAL Arena"
16:30. "Зиря" (Баку) – "Хазар-Лянкяран"
Баку, стадион спортивного комплекса Зиря
29 ноября (воскресенье)
17:00. "Нефтчи" (Баку) – "Карабах" (Агдам)
Баку, "Bakcell Arena"
30 ноября (понедельник)
17:00. "Габала" – "Раван" (Баку)
Габалинский городской стадион
Отметим, что все игры XIV тура будут транслироваться телеканалом "CBC Sport".
Sport DepartmentАвтор новости
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