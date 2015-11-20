Определена дата матча "Нефтчи" - "Карабах"

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Определилась таблица игр XIV тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, игры тура пройдут в течение 4 дней.

Центральная встреча пройдет между чемпионами последних 5-ти сезонов "Нефтчи" и "Карабахом". Игра запланирована на 20 ноября в 17:00 на "Bakcell Arena". Стартующий в Гяндже тур завершится в Габале.

27 ноября (пятница)

14:00. "Кяпяз" (Гянджа) – "Интер" (Баку)

Гянджинский городской стадион

28 ноября (суббота)

14:30. AZAL (Баку) – "Сумгайыт"

Баку, "AZAL Arena"

16:30. "Зиря" (Баку) – "Хазар-Лянкяран"

Баку, стадион спортивного комплекса Зиря

29 ноября (воскресенье)

17:00. "Нефтчи" (Баку) – "Карабах" (Агдам)

Баку, "Bakcell Arena"

30 ноября (понедельник)

17:00. "Габала" – "Раван" (Баку)

Габалинский городской стадион

Отметим, что все игры XIV тура будут транслироваться телеканалом "CBC Sport".