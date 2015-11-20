 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Определена дата матча "Нефтчи" - "Карабах"

    Игры XIV тура пройдут в течение 4 дней

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Определилась таблица игр XIV тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, игры тура пройдут в течение 4 дней. 

    Центральная встреча пройдет между чемпионами последних 5-ти сезонов "Нефтчи" и "Карабахом". Игра запланирована на 20 ноября в 17:00 на "Bakcell Arena". Стартующий в Гяндже тур завершится в Габале.

    27 ноября (пятница)

    14:00. "Кяпяз" (Гянджа) – "Интер" (Баку)

    Гянджинский городской стадион

    28 ноября (суббота)

    14:30. AZAL (Баку) – "Сумгайыт"

    Баку, "AZAL Arena"

    16:30. "Зиря" (Баку) – "Хазар-Лянкяран"

    Баку, стадион спортивного комплекса Зиря

    29 ноября (воскресенье)

    17:00. "Нефтчи" (Баку) – "Карабах" (Агдам)

    Баку, "Bakcell Arena"

    30 ноября (понедельник)

    17:00. "Габала" – "Раван" (Баку)

    Габалинский городской стадион

    Отметим, что все игры XIV тура будут транслироваться телеканалом "CBC Sport". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi