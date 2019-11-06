Украинский футболист: Поездка в Азербайджан дала мне очень многое

Бывший футболист "Карабаха" Ярослав Деда рассказал о том, что ему предлагали сменить гражданство во время выступлений в Азербайджане.

Как сообщает Report, 20-летний форвард украинского клуба "Карпаты" рассказал официальному сайту клуба, что поездка в Азербайджан очень многое ему дала: "Когда услышал о "Карабахе", не задумывался ни на минуту – появилась перспектива сыграть в ЛЧ. Менталитет в Азербайджане отличается от нашего.

За два месяца я адаптировался и чувствовал себя как дома. Мне предлагали сменить гражданство в ноябре 2017 года. Я поехал домой, посоветовался с родителями и отказал. Я украинец, хочу играть только за сборную Украины", – сказал Деда.

Напомним, что Я.Деда играл за команду "Карабаха" U-19 в сезоне 2017/2018, за первую команду не играл.