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    УЕФА включила Лионеля Месси и Криштиану Роналду в список кандидатов на звание лучшего нападающего

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Названы кандидаты на звание лучшего футболиста по позициям сезона 2017/2018 Лиги чемпионов (ЛЧ) УЕФА. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, в списке по каждой позиции отразились имена 3 игроков.  

    Вратари: Алисон Бекер ("Рома"/"Ливерпуль), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"/ПСЖ), Кейлор Навас ("Реал Мадрид")

    Защитники: Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все "Реал Мадрид")

    Полузащитники: Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос, Лука Модрич (оба "Реал Мадрид")

    Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал Мадрид"/"Ювентус"), Мохаммед Салах ("Ливерпуль")

    Отметим, что имена победителей будут оглашены на жеребьевке группового этапа сезона 2018/2019 ЛЧ 30 августа. 

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