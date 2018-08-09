УЕФА включила Лионеля Месси и Криштиану Роналду в список кандидатов на звание лучшего нападающего

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Названы кандидаты на звание лучшего футболиста по позициям сезона 2017/2018 Лиги чемпионов (ЛЧ) УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, в списке по каждой позиции отразились имена 3 игроков.

Вратари: Алисон Бекер ("Рома"/"Ливерпуль), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"/ПСЖ), Кейлор Навас ("Реал Мадрид")

Защитники: Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все "Реал Мадрид")

Полузащитники: Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос, Лука Модрич (оба "Реал Мадрид")

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал Мадрид"/"Ювентус"), Мохаммед Салах ("Ливерпуль")

Отметим, что имена победителей будут оглашены на жеребьевке группового этапа сезона 2018/2019 ЛЧ 30 августа.