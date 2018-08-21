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    УЕФА разрешил сопернику сборной Азербайджана провести домашний матч в Косово

    Назван стадион встречи со сборной Фарерских островов

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ УЕФА разрешил сборной Косово, выступающей в одной группе со сборной Азербайджана в дивизионе D Лиги наций УЕФА, провести матч со сборной Фарерских островов у себя дома.

    Как сообщает Report, новый член Европейской футбольной структуры первый домашний матч проведет в столице - Приштине. Встреча состоится 10 сентября на стадионе Fadil Vokkri и начнется в 22:45 по бакинскому времени.

    Пока официально не разглашаются места проведения матчей, запланированных на 11 октября с Мальтой и 20 ноября - с Азербайджаном.

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