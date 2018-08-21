УЕФА разрешил сопернику сборной Азербайджана провести домашний матч в Косово

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ УЕФА разрешил сборной Косово, выступающей в одной группе со сборной Азербайджана в дивизионе D Лиги наций УЕФА, провести матч со сборной Фарерских островов у себя дома.

Как сообщает Report, новый член Европейской футбольной структуры первый домашний матч проведет в столице - Приштине. Встреча состоится 10 сентября на стадионе Fadil Vokkri и начнется в 22:45 по бакинскому времени.

Пока официально не разглашаются места проведения матчей, запланированных на 11 октября с Мальтой и 20 ноября - с Азербайджаном.