Официальный аккаунт Лиги конференций УЕФА в Twitter поделился постом, посвященным футбольному клубу "Карабах", передает Report.

"Непобедимый "Карабах". Сыграл 14 игр во всех соревнованиях в этом сезоне - 9 побед и 5 ничьих", - говорится в сообщении.