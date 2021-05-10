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УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов

УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов В ближайшее межсезонье УЕФА обновит логотип главного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов
Футбол
10 мая 2021 г. 03:39
УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов

В ближайшее межсезонье УЕФА обновит логотип главного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов.

Как передает Report, об этом информирует Footyheadlines.

Логотип Лиги чемпионов был создан в 1992 году, когда и появился турнир. С тех пор концепт эмблемы соревнования обновлялся минимально, изменения касались мелких деталей. Новый апгрейд логотипа ЛЧ также является небольшим визуальным обновлением, а не кардинально новым дизайнерским решением.

Так, из изменений стоит выделить:

более жирное очертание логотипа УЕФА;

масштабирование слова League;

изменение шрифта надписи Champions League (особенно заметно на буквах "P" и "E");

изменение расположения товарного знака в виде буквы "R", обведенной в круг.

Отмечается, что под вопросом находится изменение цветовой гаммы логотипа. Окончательное решение по этому поводу в УЕФА еще не принято.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÇempionlar Liqasının loqotipi dəyişir

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