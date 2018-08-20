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    УЕФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста прошлого сезона

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ УЕФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста сезона 2017/2018.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, в списке указаны имена трех игроков.  

    Это - полузащитник испанского "Реал Мадрида" Лука Модрич, поменявший в летний сезон "королевский клуб" на итальянский "Ювентус" нападающий Криштиану Роналду и форвард английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах. 

    Отметим, что имя победителя будет объявлено 30 августа во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов 30 августа. 

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