УЕФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста прошлого сезона

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ УЕФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста сезона 2017/2018.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, в списке указаны имена трех игроков.

Это - полузащитник испанского "Реал Мадрида" Лука Модрич, поменявший в летний сезон "королевский клуб" на итальянский "Ювентус" нападающий Криштиану Роналду и форвард английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах.

Отметим, что имя победителя будет объявлено 30 августа во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов 30 августа.