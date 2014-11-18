UEFA назвал возможные имена талисмана футбольного Евро-2016

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Союз европейских футбольных ассоциаций озвучил возможные имена талисмана чемпионата Европы по футболу 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, в шорт-лист из трех имен для талисмана-мальчика в красном плаще и футболке сборной Франции - страны-хозяйки турнира - вошли следующие имена: Дриблу (Driblou), Голикс (Goalix) и Супер Виктор (Super Victor).

Официальный талисман чемпионата Европы-2016 по футболу будет представлен в Марселе во время товарищеского матча сборных Франции и Швеции.

После представления талисмана начнется конкурс по выбору его имени, который продлится до 26 ноября, а 30 ноября организаторы откроют официальные аккаунты талисмана в социальных сетях.

Чемпионат Европы пройдет в десяти городах Франции с 10 июня по 10 июля 2016 года. Впервые в финальной стадии турнира примут участие 24 сборные.

Предыдущий чемпионат Европы - в 2012 году - проходил в двух странах - Польше и Украине, талисманами турнира также стали два персонажа: Славек и Славко. Первый талисман турнира появился у Евро-1980, который проходил в Италии, - сказочный герой Пиноккио.