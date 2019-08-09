​УЕФА наказал "Динамо Тбилиси" из-за расистских действий болельщиков

Ответный матч третьего квалификационного этапа Лиги Европы "Динамо Тбилиси" с роттердамским "Фейеноордом" на "Динамо-Арена" пройдет без зрителей.
Как сообщает Report, подобное решение принял дисциплинарный комитет УЕФА.
"Из-за расистских действий болельщиков "Динамо Тбилиси" во время матча "Динамо" - "Габала" второго квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА клуб будет оштрафован на 50 000 евро, также клубу будет запрещено посещение болельщиками его матча под эгидой УЕФА ("Динамо" - "Фейеноорд"). Кроме того, клуб обязан вывесить на стадионе баннер #EqualGame", - говорится в решении дисциплинарного органа УЕФА.
Şamo QuliyevАвтор новости