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    У бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед" обнаружен рак

    Лиам Миллер борется с раком поджелудочной железы

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ У Лиама Миллера, ранее выступавшего за "Манчестер Юнайтед", обнаружено тяжелое заболевание. 

    Как сообщает Report, выяснилось, что 36-летний ирландский полузащитник борется с раком поджелудочной железы.

    В социальных сетях многие сотрудники и футболисты, ранее выступавшие с хавбеком в одной команде, выражают ему слова поддержки.

    "Манчестер Юнайтед" также опубликовал сообщение в социальной сети "Твиттер", в котором сообщил, что в клубе все мысленно находятся с получающим лечение в США Миллером и членами его семьи.

    Отметим, что воспитанник шотландского клуба "Селтик" Миллер в своей карьере помимо "Манчестер Юнайтед" также выступал за "Лидс", "Сандерленд", КПР, "Перт Глори", "Бризбен Роар", "Мельбурн Сити", "Корк Сити", "Орхус",  "Уилмингтон" .

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