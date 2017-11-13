У бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед" обнаружен рак

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ У Лиама Миллера, ранее выступавшего за "Манчестер Юнайтед", обнаружено тяжелое заболевание.

Как сообщает Report, выяснилось, что 36-летний ирландский полузащитник борется с раком поджелудочной железы.

В социальных сетях многие сотрудники и футболисты, ранее выступавшие с хавбеком в одной команде, выражают ему слова поддержки.

"Манчестер Юнайтед" также опубликовал сообщение в социальной сети "Твиттер", в котором сообщил, что в клубе все мысленно находятся с получающим лечение в США Миллером и членами его семьи.

Отметим, что воспитанник шотландского клуба "Селтик" Миллер в своей карьере помимо "Манчестер Юнайтед" также выступал за "Лидс", "Сандерленд", КПР, "Перт Глори", "Бризбен Роар", "Мельбурн Сити", "Корк Сити", "Орхус", "Уилмингтон" .